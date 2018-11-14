恒指V彈 騰訊回升 納指微升 杜指跌63點

外電報道，英國首相文翠珊有望於一至兩日內向國會提交脫歐方案，有解決愛爾蘭硬邊界的辦法，刺激英鎊回升，升0.9%，報1.297美元。恐慌指數（VIX）則回調2.3%，報19.97。
美匯指數升上16個月高位之後，昨日回軟，跌0.27%，報97.27。日圓報113.97兌一美元，跌0.11%。歐羅升0.47%，報1.127美元。數據方面，美國10月NFIB中小企樂觀程度指數為107.4，低於預期的108，前值為107.9。油價持續回落，紐約原油期貨每桶報58.57美元，跌2.3%。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25324點，跌63點；納斯達克指數收報7221點，升20點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.35港元，較香港收市價升0.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見277.89港元，較香港收市價升3.49港元。
美股周一急挫逾600點，拖累全球股市震盪，港股昨低開540點後，曾跌540點，創本月新低。惟中美高層通話令市場憧憬貿易戰緩和，A股午後回升，加上騰訊（700）及友邦（1299）齊反彈下，恒指午後由低位V彈763點，最終成功收復失地，升159點，報25792點，成交908億元。吉利（175）、銀娛（027）、舜宇（2381）成升市三甲，分別升3%至4.6%，「股王」騰訊（700）亦升1.4%。內地股市先跌後回升，上證指數跌破2600點關口後亦失而復得，收升近1%，報2654點。
外電報道，美國財長努欽已與中國國務院副總理劉鶴恢復高層通話，而劉鶴或於近期訪美，為11月底G20上美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會面鋪路。消息刺激投資者情緒好轉，全日約18億元北水流入港股，帶動恒指於午後收斂跌勢，更在收盤時倒升逾100點，最終收報25792點。
市場觀望騰訊業績
今天公佈業績的騰訊，延續過去三個交易日的跌勢，低開3.55%，低見260元，惟午後回升，收市報274.4元，升1.4%，全日成交居首，達89.36億元，佔大市總成交近1成，單是北水淨買入的金額亦超逾4億元。
對於騰訊業績表現，潘鐵珊表示，若遜於市場預期，料將對其股價有負面作用，短期內難見起色。