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人幣急彈逾二百點子

2018-11-14 列印
  中央似乎有意在G20「習特會」前盡量穩定人民幣匯價。離岸人民幣（CNH）兌美元昨日跌至逼近6.97邊緣時，傳有中資大行在市場沽美元，撐人民幣匯價，離岸人民幣一度反彈逾200點子。分析指出，離岸人民幣拆息昨日亦見扯緊，不排除人民銀行借此打擊炒家。

　　美匯指數持續企穩在97以上，人民幣承接前日弱勢，離岸人民幣早段曾低見6.9698。不過，市傳有中資大行在匯價逼近6.97邊緣時，沽售美元，撐人民幣匯價。離岸人民幣一度由低位反彈261點子，回升至6.94水平，其後大部分時間在6.95水平徘徊。在岸人民幣（CNY）官方收市則升130點子，收報6.9531。據財資市場公會數據顯示，離岸人民幣拆息昨日全線上揚，隔夜拆息升逾1.2厘，報2.688厘；其餘離岸人民幣拆息都站於4厘以上，一星期拆息亦升逾1.1厘，報4.72507厘。
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