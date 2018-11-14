  • 2018年11月14日 星期三
  • 23º
  • 78%
熱門： 鍾士元林鄭月娥器官捐贈國泰私隱

日報新聞 > 財經

富力配股獲批 料不低於15元

2018-11-14 列印
　　富力（2777）上周披露有意配售8億新H股「抽水」，震散一眾內房股。銀河聯昌的最新分析報告指，主席李思廉與分析師會面並透露，配股獲中證監口頭放行，銀行亦提出相關建議，料快將正式獲批，但配股價將不低於15至16元。

　　市場人士指出，內房股目前市道低迷，若大幅高於市價，並不現實，以15元批股價計，8億股共涉及120億元。

　　市場一直擔心市況低迷，富力或需大折讓批股，但該份報告引述李思廉表明，批股價不會低於15至16元，即較該行預測的2018年資產淨值23.4元低32%至36%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd