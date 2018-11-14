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希慎料末季市道續平穩

2018-11-14 列印
　　希慎興業（014）首席營運總監呂幹威昨日預期，今年寫字樓及零售市道都會平穩。利園三期由將新寧大廈拆卸重建，對於希慎未來有沒有新的資產提升計劃，或是重建項目，他指該公司一直有留意相關的機會，但目前未有具體項目。對今年聖誕市道，他感到樂觀，希慎會有一些大型推廣，吸引消費者。昨日正式開幕的利園三期，出租率97%。他指出，近期零售市道因為個別短期因素而出現波動，但綜觀去年同期及今年上半年表現良好，預期第4季零售市道可保持平穩。利園三期坐落銅鑼灣新寧道，為寫字樓及零售綜合大樓，提供38萬方呎一共21層工作空間。利園三期加入巨型垂直草牆、綠化天台花園，以及在寫字樓15樓內，設有香港首個商業大廈內之空中100米的緩跑徑等多項綠色建築設計。

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