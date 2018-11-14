同程集資額縮七成 一手入場費5111元

該公司管理層昨日多番用「看好」回應提問，包括非常看好香港市場，亦堅定看好未來發展，及看好中國在線旅遊業的增長，對招股非常有信心。
同程藝龍是次共發行約1.438億股，約10%作公開發售，集資最多18.2億元，較早前傳聞所指集資10億美元（約78億港元），大幅縮水逾七成，亦較對上一次傳聞的4億美元（約31億港元），減少逾一半。
吳志祥：港股「天氣多變」
聯席董事長吳志祥於昨日記者會上，甫開首便形容近日港股「天氣多變」。問到是否因市況多變而要削減集資額，首席戰略官吳嘉竹表示，公司從未公開過發行規模，而目前的發行節奏和規模，是根據專業機構及公司自身實際情況來安排的，他強調公司基本面非常好。吳志祥則補充，是次的發行規模是經過公司慎重考慮而定。股份預期11月26日於聯交所主板掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、摩根大通及招銀國際。
據招股書顯示，騰訊作為第一大股東，於上市前持股24.92%。第二大股東攜程於上市前持股24.31%。是次上市計劃並無引入基石投資者。
吳嘉竹指出，由於該公司已引入非常優秀的戰略投資人騰訊及攜程，以及在早期參與創投融資的華南城，而上市計劃亦得到優質的國際投資者關注，有信心能圓滿完成是次上市。