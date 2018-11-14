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十月新增貸款大降至近一年低

2018-11-14 列印
　　人民銀行昨天公佈，10月份新增人民幣貸款大幅回落至6970億元（人幣，下同），稱近一年新低，與上月相比，貸款額大幅縮減，幾近按月腰斬，至月底的廣義貨幣供應量（M2）按年增長放緩至8%，持平於6月份創下的歷史最低增速。分析認為，10月信貸數據表明實體經濟信用惡化，當前貨幣政策未有效傳導致信用層面；房地產領域融資需求急劇收縮。亦有分析預期，未來寬鬆貨幣政策力度或會顯著加大，降準等政策還有很大的操作空間。10月社會融資規模增量大減至7288億元，創下27個月以來新低，也較9月份的22054億元大幅度下滑。

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