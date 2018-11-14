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津上市場以日為主　貿戰影響微

2018-11-14 列印
　　中美貿易戰對國內製造業帶來一定影響，津上機牀中國（1651）副總經理李澤群昨表示，現時國內銷售佔約七成，其餘三成為海外銷售，當中大部份銷往日本，其次是歐洲和美國，故貿易戰對集團業務幾乎沒有影響。

　　該公司中期業績顯示，精密加工中心的銷售收入按年跌38%，至6990萬元（人民幣，下同）。李澤群表示，近年智能手機外殼逐漸由金屬向玻璃轉移，導致小型精密加工中心的需求減少，而集團對手機相關業務的依賴不大，未來精密加工中心將更專注於汽車業務。

　　拓展產能方面，該公司第四廠區提早於明年1月起投產，料年產能有望由現時的9000台增至1.2萬部；位於安徽的新廠房則延至2021至2022年才投產。

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