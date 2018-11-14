中環IFC外望——《愛跑‧香港仔》助罕見病兒童籌款

現在企業不但只要捐錢做善事，仲要身體力行走到社區。好似由Lifewire「護‧聯網」主辦、俊和發展協辦、佳宝食品呈獻嘅Lifewire Run 2018《愛跑‧香港仔》慈善跑活動就係一個好例子。上述活動將會喺12月2日於香港仔鴨脷洲舉行，旨在為罕見病兒童籌款，喚起大眾對罕見病關注。



俊和發展係香港老牌建築公司，早喺1968年成立，係亞洲聯合基建控股（711）主要成員。至於Lifewire《護．聯網》則由俊和發展喺2014年創立，其後喺2015年6月正式註冊為慈善機構並獨立運作，是香港首個以服務病童為主嘅網上眾籌平台。



設個人及企業賽



去年Lifewire於大埔科學園舉辦的《愛跑‧香港地》反應熱烈，今年移師香港仔，寓意每個香港人都係「香港仔」。《愛跑‧香港仔》設有1公里、3公里和8公里賽事，其中包括個人賽及企業賽。



FF再提請恒大健康解除資產抵押權



法拉第未來（下稱FF）昨日向香港仲裁中心提出緊急仲裁申請，要求解除恒大健康（708）對FF的資產抵押權。這已是FF創始人賈躍亭第二次向仲裁庭申請剝奪恒大的資產抵押權。



FF在聲明中稱，恒大健康在完全知曉FF資金情況的前提下，惡意對FF核心資產進行盡可能保全，打亂FF的資金規劃，另員工工資及供應商付款支付出現困難。恒大健康仍未向FF支付相關法律費用，之前還作出誤導性陳述。對此，FF已經向美國加州法庭提出訴訟，要求強制執行恒大健康履行仲裁判決結果。接近恒大的消息人士指，賈躍亭完全是在混淆概念。



恒大的消息人士指，根據原協定約定，在恒大未及時支付投資款的前提下（即2018年底前支付8億美元、在2019年底和2020年底前各支付6億美元），一旦FF找到金融機構進行抵押融資，恒大應無條件解除資產抵押。恒大早在5月25日就已支付完畢應於2018年底支付的8億美元，不存在配合解除資產抵押的前提。此前，香港仲裁庭已駁回賈躍亭提出的這一申請。



高瞻



