美預託證股價急彈16元 騰訊季賺233億增三成

受惠於美團點評（3690）上市帶來的一次性收益，騰訊（700）第三季股東應佔盈利為233.33億元（人民幣，下同），按年及按季均增長約三成，每股盈利2.469元；非通用會計準則盈利為197.1億元，按年增一成半，按季持平，兩者表現優於預期。惟收入805.95億元，按年增23.59%，增幅自2015年第二季以來最低；備受市場關注的網絡遊戲業務第三季收入258.13億元，按年跌近4%，按季回升2.42%。



公佈業績後，騰訊的在德國掛牌預託證券由跌轉升，截至昨晚10時50分，騰訊美國ADR報36.91美元，折合約288港元，即較周三港股收市價高5.8%。



騰訊第三季整體收入為805.95億元，按季增9.39%，按年增23.59%，主要受惠於支付相關服務、網絡廣告、數字內容銷售及雲服務的增長，惟按年增幅是自近三年最低。按業務劃分，增值服務業務收入440.49億元，按年及按季均增長約4.5%，其中網絡遊戲收入258.13億元，按年跌3.84%，按季回升2.42%；社交網絡業務收入 182.36億元，按年及按季分別增19.35%及8.12%。



網遊收入258億挫3.84%



集團表示，網遊收入按年下跌，是由於個人電腦遊戲收入124億元，下跌15%，但部份跌幅被手遊收入195億元抵銷，增加7%，手遊方面季內發佈了10款新遊戲。



網遊業務為騰訊最大收入來源，因應內地政府暫停新遊戲審批，以及加強監管，商業化過程受阻，拖累集團整體表現。騰訊總裁劉熾平在業績電話會議上表示，目前仍在等待政府部門重啟審批，未有新消息，有新進展會對外公佈。此外，集團早前採取措施限制未成年人打機時間，集團首席戰略官James Mitchell表示，遊戲收入來源主要是成年人，成年人打機時間沒有受影響，故對收入影響不大。



集團第三季網絡廣告業務收入為162.47億元，按年及按季分別增47.14%及15.15%，其中社交及其他廣告收入111.57億元，按年增六成，主要受惠於廣告資源增加、新的廣告形式如小程序，以及移動廣告聯盟及QQ看點的收入增加；而媒體廣告收入50.9億元增逾兩成，由騰訊視頻廣告收入增加帶動。至於支付相關及雲服務收入202.99億元，按季增16.02%。