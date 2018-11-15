  • 2018年11月15日 星期四
  • 23º
  • 79%
熱門： 鍾士元林鄭月娥器官捐贈國泰私隱

日報新聞 > 財經

蘋果續挫 美股跌98點

2018-11-15 列印
　　美國蘋果公司周三再現先升後挫走勢，中段跌幅擴至接近3%，低見186.75美元，跌5.48美元，跌幅2.85%。以最近五個交易日計，蘋果股價跌幅逾一成。自今年十月初的232.07美元紀錄高位計，累跌約19.5%。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25188點，跌98點；納斯達克指數報7179點，跌21點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見65.18港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見288.46港元，較香港收市價升16.26港元；港股ADR折合恒指報25860點，升205點。

  美匯指數上落不大，跌0.07，報97.15點。日圓報113.96，跌0.12%。歐羅升0.11%，報1.13美元。英國首相文翠珊與閣員商討脫歐方案，但英鎊升勢受阻，微升0.04%，報1.2976美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd