蘋果續挫 美股跌98點

政府今年立例禁止向未滿十八歲人士賣酒後，將會在本月底展開執法行動，無論網上或實體商店，都要標示禁售予未成年人士的字句，而衛生署的控煙辦公室，將蛻變成控煙酒辦，兼負這方面的執法任務。 世界衛生組織已經把酒精列為第一類致癌物，沒有設定坊間所謂的「安全飲用標準」。由於酒精進入人體後，只有一成自腸胃排出，九成在肝臟中代謝，在西方國家，八成肝硬化的個案是由酒精中毒造成。 根據世衛今年發表的四年一度《全球酒精與健康報告》，全球估計有二十三億人飲酒，當中接近八分一人酗酒，而中國的人均酒精消耗量正不斷增加。而衛生署的調查，推算本港約二十一萬人因飲酒導致健康風險，其中一萬四千人更達「有危害性...

2018-11-15