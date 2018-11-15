蘋果續挫 美股跌98點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25188點，跌98點；納斯達克指數報7179點，跌21點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.18港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見288.46港元，較香港收市價升16.26港元；港股ADR折合恒指報25860點，升205點。
美匯指數上落不大，跌0.07，報97.15點。日圓報113.96，跌0.12%。歐羅升0.11%，報1.13美元。英國首相文翠珊與閣員商討脫歐方案，但英鎊升勢受阻，微升0.04%，報1.2976美元。
「政壇教父」鍾士元爵士昨日凌晨逝世，終年一百○一歲。據悉，鍾士元兒女早前因祝賀其大壽而回港，故鍾士元在兒女陪伴下，安詳離世。不少政界人士對鍾士元的離世深表哀悼。叱咤政壇數十載的鍾士元，經歷不同時代的風...
2018-11-15
美國商務部長羅斯在早前出席華盛頓活動時確認，中國一個代表團短期內將到訪華盛頓，目的是就貿易問題制訂非正式協議，但他並無透露具體時間。 報道指，副總理劉鶴計劃出訪華盛頓，相信會與美方代表商討貿易問題，同時為國家主席習近平與美國總統特朗普，趁月底在阿根廷舉行二十國集團峰會期間的會談作準備。羅斯在一個論壇上表示，美中之間的問題，並非單純的貿易問題，而是涉及保護知識產權、強迫技術轉移及工業間諜等的問題，是美方所不能容忍。 羅斯稱雙方返回談判桌，並不意味很快會達成協議。他說，談判特別艱巨，因為雙方的問題不僅涉及關稅，真正問題是中國設置非關稅的障礙，包括侵犯知識產權，強制技術轉讓，...
2018-11-15
一顆十九卡的罕見艷彩粉紅鑽「粉紅遺產」（Pink Legacy），前日在日內瓦拍賣，結果以五千零三十萬瑞士法朗（逾三億九千萬港元）成交，刷新粉紅鑽每卡售價的世界紀錄。這顆粉紅鑽由總部設在美國的海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽石公司投得。 海瑞溫斯頓為瑞士Swatch集團旗下公司，拍賣公司佳士得表示，海瑞溫斯頓買下「粉紅遺產」後，立刻將鑽石改名為「溫斯頓粉紅遺產」（The Winston Pink Legacy）。 佳士得歐洲地區負責人庫利爾（Francois Curiel）表示此次拍賣創下五千萬美元極高價，相當於每卡二百六十萬美元（逾二千萬港元），這是粉紅鑽一卡價...
2018-11-15
上周五截標的啟德第4B區4號住宅地昨日公佈結果，高銀以逾89.06億奪得，力壓其餘六間入標財團，以地皮可建樓面約574744方呎計，每呎樓面地價15497元，符合市場預期。 樓面呎價1.54萬 地政總...
2018-11-15
受惠於美團點評（3690）上市帶來的一次性收益，騰訊（700）第三季股東應佔盈利為233.33億元（人民幣，下同），按年及按季均增長約三成，每股盈利2.469元；非通用會計準則盈利為197.1億元，按...
2018-11-15
英格蘭足總在一片爭議聲下，仍堅持重召朗尼出戰今晚主場對美國的友賽，希望藉善待舊將挽回形象。作為首位獲厚待的英兵，前隊長朗尼勢帶領一班小將奏捷，為個人國家隊生涯劃上完美句號。 （有線601、661台周五凌晨4:00直播） 朗尼上一次為三獅披甲已是一六年十一月，翌年八月宣佈退出國家隊。這名三十三歲射手今晚第一百二十次為英軍披甲，惹來各界爭議，前三獅名將施路頓和皮雅斯都大表不滿，前者直斥：「我十分震驚，亦不明白足總的目的。要表彰朗尼大可在賽前頒發紀念品，他不用上陣。」 名宿炮轟大細超 然而，英足總和領隊修夫基仍堅持重召朗尼，或與改善形象有關。前愛爾蘭國腳科利在近日新出版的...
2018-11-15
英國勞斯萊斯上月中在山景如畫的美國Wyoming州Jackson Hole小鎮，替全新Cullinan舉行全球媒體試駕活動，試車旅程主要在碎石及泥濘爛路進行，那種從容、平穩和舒適的豪邁氣派是SUV車款...
2018-11-15
ViuTV選秀節目《全民造星》上月曲終人散，由於囝囝們人氣太勁，ViuTV食住個勢組12人男團MIRROR。11月3日出道，12月21日就會於九展舉行首個售票騷，門票於今日公開發售。身兼《造星》監製及...
2018-11-15
政府今年立例禁止向未滿十八歲人士賣酒後，將會在本月底展開執法行動，無論網上或實體商店，都要標示禁售予未成年人士的字句，而衛生署的控煙辦公室，將蛻變成控煙酒辦，兼負這方面的執法任務。 世界衛生組織已經把酒精列為第一類致癌物，沒有設定坊間所謂的「安全飲用標準」。由於酒精進入人體後，只有一成自腸胃排出，九成在肝臟中代謝，在西方國家，八成肝硬化的個案是由酒精中毒造成。 根據世衛今年發表的四年一度《全球酒精與健康報告》，全球估計有二十三億人飲酒，當中接近八分一人酗酒，而中國的人均酒精消耗量正不斷增加。而衛生署的調查，推算本港約二十一萬人因飲酒導致健康風險，其中一萬四千人更達「有危害性...
2018-11-15
梁家俊早前停賽六日，因而錯過入選十二月騎師賽的機會，但騎者未有氣餒，昨晚復出即憑頭場的座騎「荷蘭風車」贏馬，鄭俊偉亦取得今季第二W，而梁家俊最終更成為騎師王。 馬場浮世繪
2018-11-15