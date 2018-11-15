物色廣深商業項目 領展內地投資增至兩成

領展（823）有見內地收租物業回報率較本港高，一直物色內地北上廣深四大城市的商場，及寫字樓項目。領展行政總裁王國龍昨天預告將有新收購。他在業績會指出，決定提升內地的投資比重，由資產值的12.5%，提升至20%。目前領展內地寫字樓佔4.25%，所有內地項目佔8.2%，他指提升比重，也表明內地佔比很快會升到12.5%的水平。



以領展9月底的資產總值2100億元計算，估計新購的內地物業至少值90元，而在內地的投資可以最高達到420億元。對於近期不少內房因國內融資困難而可能放售物業，以度過資金難關；王國龍指希望可以有更多機會，以好價購入收租物業。



博好價購收租物業



領展內地三項物業，包括北京歐美匯購物中心、廣州西城都薈廣場及上海領展企業廣場1座及2座，期內都表現令人滿意，共有收入4.90億元及物業收入淨額3.9億元，分別按年增長22.8%及25.8%。商場出租率98.8%。最新購入的西城都薈廣場仍為重要增長動力，由於租約到期可以轉換新租戶，潛力不容小覷。



歐美匯續租後加租理想，商場組合的續租的加租金額最高達43.2%。公司將繼續優化資產管理策略，提升資產質素。上海領展企業廣場1座及2座今年9月底辦公室租用率為98.9%。期內少於2%租約到期，加租0.2%。大部份辦公室租約將於明年3月底止到期，不少租戶亦經已重續租約。領展相信領展企業廣場全年有雙位數加租率。



至於領展月前獲黑石洽商收購的約10商場的進展，他指由於尚在洽商之中，所以不方便披露細節。他指該公司一直檢討商場組合，也已作出公佈，未有補充。



展望來年，王國龍指未來香港面對加息，貿易戰，以及樓市調整，點都對本港消費市道有興趣。不過，領展商場大部份都售賣必需品，情況較好，有信心未來一年領展的業績會更好。



