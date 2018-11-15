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港股先升後回 收市挫138點

2018-11-15 列印
　　港股連升兩日後高開低收，恒指高開81點報25874點，隨即掉頭向下，之後內地公佈上月工業增加值和固定資產投資勝預期，加上中美關係重現曙光，刺激恒指一度倒升，惟升勢欠承接，午後沽壓進一步增加，尾市一度跌303點，見25489點，跌穿20天線（25543）。其後跌幅收窄，恒指收報25654點，跌138點或0.54%；國指收報10405點，跌73點或0.7%。大市成交793.68億元。

　　騰訊（700）收市後放榜，大行普遍預期業績轉差，拖累股價績前偏軟，收報272.2元，跌0.8%。但滙控（005）逆市升0.77%，收報65.25元。

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