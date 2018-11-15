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滬科創板企業料明年首季掛牌

2018-11-15 列印
　　國家主席習近平早前表示：「將在上海證券交易所設立科創板，並試點註冊制。」這個被譽為「中國版的納斯達克指數」的「科創板」，準備工作如如火如荼，傳最快本月底下月初推出徵求意見稿，明年首季可望有首批為數約20家的企業在科創板上市，而值得注意的事，參與保薦上市工作的證券商，亦要投資其保薦的企業。

　　據《中國證券報》報道，上海證交所加快科創板推進的準備工作。首批試點企業將以高科技企業為主，暫不考慮創業型企業。科創板上市企將由上交所審核，中證監核發批文，科創板上市企業IPO定價放開。上海證交所昨召集內地主要券商投行業務負責人舉行科創板研討會，會上透露科創板會以較快速度推進，預期本月底下月初將會推出設立科創板的徵求意見稿。

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