國際油價現十二連跌 回吐年內漲幅見熊市

紐約西德州原油期貨連續13天下跌，周二（13日）收盤重挫7.1%至每桶55.69美元，創2015年9月以來最大單日跌幅，昨日在亞洲盤一度再跌1%見55.13美元。倫敦布蘭特原油期貨周二收跌6.6%至每桶65.47美元，創7月來單日最大跌幅，從10月初86.74美元的4年高位後累跌25%，正式步入熊市。
紐約期油創三年最大單日跌幅
國際能源署（IEA）發表月報，維持今明兩年全球石油需求增長的預測，分別為每日130萬桶及140萬桶；將明年對石油輸出國組織原油需求預測調低每日30萬桶至3130萬桶，較目前產量低。報告預期，今年美國石油供應增長每日210萬桶，明年將增長130萬桶。報告指，目前石油消費已因經濟放緩而面臨風險，明年全球石油市場將供過於求，因石油產量不斷上升，超出石油消費增長。
路透社引述知情人士指，OPEC及其夥伴國正在討論明年每日減產140萬桶的可行性。消息人士稱，每日減產140萬桶的目標恰到好處，但需要參考俄羅斯和伊朗的意見；而伊朗石油正遭美國制裁出口減少，故不希望在新協議中加入具體產量目標。美國總統特朗普透過推特發文施壓，稱OPEC不該減產。外界預期，下月6日舉行的OPEC部長級會議中，與會代表將針對減產與否進行溝通。