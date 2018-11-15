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內地十月零售增速減慢至8.6%

2018-11-15 列印
　　內地接連公佈的經濟數據均差於預期。國家統計局昨公佈，10月份社會消費品零售按年增長僅8.6%，較9月份的增速回落0.6個百分點，遜預期，錄得今年5月以來最低水平。統計局形容，外部不穩定不確定因素仍然較多，經濟趨勢仍是「穩中放緩」、「穩中有憂」。

　　國家統計局新聞發言人劉愛華稱，目前來看，中美貿易戰對中國經濟的影響迄今還比較有限。然而中小企業和民企經營仍存在較多困難。因此，對下一步的經濟運行趨勢，要保持警醒。今年首10個月累計，全國網上零售額7.05萬億元，按年增25.5%。

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