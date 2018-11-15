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中華香港生物科技指數出爐

2018-11-15 列印
　　為了方便投資機構投資生物科技企業，配置投資組合，及反映生物科技行業整體發展，由港交所（388）、深交所及上交所合資成立的中華交易服務昨日推出中華香港生物科技指數，目前由10隻成份股組成，包括以新上市規則上市的未有盈利的生科股。總裁毛志榮接受訪問時指，指數於新經濟股上市前已著手計劃，期望為生物科技行業制定指標。

　　中華香港生物科技指數昨日收市報5298點，跌1.37%。指數基值為2000點。10隻成份股包括今年根據新例上市的未有盈利生物科技股百濟神州（6160）、歌禮製藥（1672）及華領醫藥（2552），其他成份股均為已有盈利的行內企業，如藥明生物（2269）及長江生命科技（775）等。

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