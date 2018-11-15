中環IFC外望——人人網1.6億賤價賣盤

曾經喺內地紅極一時，被稱為中國版facebook嘅人人網噚日宣告賣盤，而且作價只係2000萬美元（約1.57億港元），可以話係賤價出售，不少內地網民慨歎，一代人嘅回憶只係值咁少錢。



喺美國紐交所上市嘅人人公司，宣佈出售社交網絡業務嘅全部資產畀北京多牛互動傳媒。翻查資料，人人公司喺2011年5月去美國掛牌，當時市值曾高達75億美元（約587.4億港元），主力業務就係噚日宣告出售嘅人人網。以全盛時期嘅市值嚟講，人人公司可以話係同騰訊（700）、百度鼎足而立。



人人網前身為校內網，喺2005年創立，顧名思義係一個以學生用戶為主嘅社交網絡。該網喺2009年易名為人人網，開始向成年用戶招手。人人網發展歷史，同facebook相當類似，但最終嘅命運就同facebook完全唔同。



由於騰訊開發嘅微信朋友圈興起，成為內地社交媒體主流，令人人公司業績大不如前，市值得返至1億美元（約7.8億港元），最終成為咗「時代的眼淚」。



WeChat Pay HK交易量勁增10倍



騰訊（700）旗下支付與金融服務平台，騰訊金融科技副總裁陳起儒表示，電子支付在本港的滲透率正不斷提升，WeChat Pay HK的交易量較去年飆升10倍。他又透露，將於未來數月增加WeChat Pay HK跨境支付接入內地商戶的數目。



陳起儒昨日在杭州一個金融科技論壇上表示，在內地「小至菜市場都接受微信支付」，顛覆過往的消費習慣，用戶毋須帶現金也可以安心出門。



香港的移動支付雖然已經有相對成熟的解決方案，但WeChat Pay HK在香港不但解決移動支付問題，是為港人生活變得更簡單。他又稱：「不是一張塑膠卡片可以做到」。他指，譬如在停車場泊車，應用科技能智能化識別車牌，車主毋須拍卡也可進行支付，有信心在未來一年加快本港智能化發展。



高瞻