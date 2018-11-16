中美貿易談判露出曙光 美股回升 杜指彈129點

美國股市早段續挫，杜瓊斯工業指數曾跌219點，報24861點，中段十分波動。納斯達克指數一度跌39點，而標普五百指數曾挫23點，更為連跌6個交易日，末段大市回升。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報二五二○九點，升一百二十九點；納斯達克指數報七二三二點，升九十六點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見六十六點三二港元，較香港收市價零點三二港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見二百九十三點四五港元，較香港收市價升五點四五港元。



交易商表示，昨日早段以非必需性消費股和地產股跌幅最大。大市其實好淡因素互見，好的因素包括市傳中國已準確好在貿易談判上作出一系列讓步，令中美貿易衝突露出曙光；另外，最新數據也顯示美國勞工市場仍然大致穩健。



不過，由市底不佳，美國零售商公佈的業績參差，外圍方面英國脫歐談判進程出現意外，大市回升乏力。



沃爾瑪最新公佈的銷售額勝市場預期及該公司目標，但J.C.Penney同期則銷售額降幅擴大，拖累該公司股價早段下跌。



美國勞工部公布，截至11月10日一周，美國首次申領失業救濟人數為21.6萬人，按周增加2000人，較市場預期的21.2萬人為多。



不過，美國首次申領失業救濟人數仍連續第193個星期位於30萬關口以下，為1970年以來最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。



英國脫歐大臣辭職令英鎊兌美元急跌至17個月以來低位，受到英鎊急跌帶動，美匯指數回升0.35點，報97.15。日圓報113.15兌一美元，升0.41%。歐羅跌0.14%，報1,1293美元。



港股方面，股王騰訊（700）第三季業績勝預期，帶領港股昨日反覆向好，收復26000點關。恒指昨高開207點，隨即倒跌42點，見25611點全日低位，午後在內地股市帶動下，港股拾級而上，收復10天線（約25944點），尾市重上兩萬六關口，一度升472點，高見26127點，恒指收報26103點，升448點，成交額863.75億元。



美勞動力市場持續穩健



藍籌股普遍造好，騰訊收報288元，升15.8元或5.8%，貢獻恒指131點。



多家證券商維持對騰訊「買入」或「增持」的投資建議，但目標價方面大致維持或下調，只有少數券商輕微上調對其目標價。