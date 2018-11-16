英脫歐大臣辭職 鎊匯急插

英脫歐草稿揭盅之際，英國脫歐大臣昨日傍晚突然辭職，拖累英鎊即時急挫，最多曾跌1.85%至兌1.2751美元，是自2017年6月以來的17個月低位，兌港元亦一度跌破10算，低位見1英鎊報9.9859港元，及後鎊匯略為反彈至兌1.279美元，即約10.02港元。市場亦預期，英倫銀行加息的時間表，可能由明年押後至2020年，亦令英國10年債息回落9個基點，至1.42厘，12月債券期貨價回升81基點至122.63。



英國首相文翠珊爭取到內閣支持脫歐協議草案，但脫歐事務大臣藍韜文在社交網站宣布辭職。分析表示，藍韜文辭職對文翠珊是重大打擊。同時，北愛爾蘭大臣Shailesh Vara亦發文，已向文翠珊辭職。



穆迪則讚揚脫歐文本是正面發展，提醒不應太樂觀。最重要是英國國會議員意見分歧，不肯定文翠珊能否爭取足夠支持。