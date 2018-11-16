細價股驚現洗倉潮 近30股跌逾雙位數

港股昨日突然爆現細價股洗倉潮，全日有近30隻細價股跌幅達雙位數，多隻細價股在大額成交下暴瀉，收市計十大跌幅榜均被細價股佔據，排首位中國海景（1106）收市勁瀉78.5%，其次是天譽置業（059）大跌49%，北控系的北京燃氣藍天（6828）亦重創43.8%。市場傳聞指，有細價股玩家因資金鏈斷裂，被迫清倉套現，而當中又牽涉股份抵押，才出現連銷反應的暴跌。



跌幅最大的中國海景，昨日低開1.85%，報0.265元，其後急插92.59%，股價僅餘0.02元，亦為全日低位，收市跌78.52%，報0.058元，全日成交2.6億元，市值蒸發逾28億元。天譽置業（059）全日亦跌48.91%元，收報0.7元，最多跌逾71%，全日成交2.7億元，市值則大幅蒸發53億元，是涉事細價股中市值下跌最多的股份。其他股份如寶力科技（164）及北京燃氣藍天（6828），收市股價亦跌逾四成。



傳基金資金鏈斷裂清倉套現



有市場評論指，有專玩細價股的基金資金鏈斷裂，唯有清倉套現，故該批股份被大量沽售。剛巧當中部份股份被抵押，因股價暴跌而被斬倉，因而出現連鎖反應，令跌勢加劇。



值得留意的是，據中央結算系統（CCASS）資料，海景、寶力及北京燃氣均由人稱「殼后」的朱李月華旗下的金利豐證券持有重倉，分別持有56.8%、11.16%及16.5%權益，而天譽及寶力亦在海通證券持重倉，分別為54.6%及58.8%。金利豐金融（1031），收報1.83元，無升跌，全日成交約100萬元。



恒誠建築下午停牌



此外，十大跌幅股中，恒誠建築（994）下午停牌，以待公佈一則與公司收購及合併守則相關的內幕消息。停牌前報0.9元，跌25%，早上平開1.2元後不久，跟隨其他細價股，一度跌41.67%，低見0.7元。



