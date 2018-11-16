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內房發債融資 年息高達9.85厘

2018-11-16 列印
　　內地融資困難，昨日多間房企發債融資。合景泰富（1813）發行本金總額4億美元、2020年到期、年息高達9.85厘的優先票據；雅居樂（3383）亦擬發售美元計有擔保優先票據。公告顯示，兩間企業均計劃將所得款項用作債項再融資。

　　而高成本發債早已是今年內房行業的大環境，上月碧桂園（2007）、恒大（3333）、萬科（2202）等多家房企均發債用於再融資，最高年息達13.75%。據WIND數據統計，今年1至10月，房企信用債發行規模已超4200億元（人民幣，下同），遠超去年全年發行規模。

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