  • 2018年11月16日 星期五
  • 24º
  • 83%
熱門： 外賣走塑消委會派錢港女煲鍾士元

日報新聞 > 財經

中銀斥百億設理財子公司

2018-11-16 列印
　　中國銀行（3988）公佈，董事會審議通過，擬以自有資金出資不超過100億元（人民幣‧下同）發起設立全資子公司中國銀行理財有限責任公司。

　　該行指，中國銀行理財子公司的經營範圍，包括面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；理財顧問和諮詢服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。

　　是次投資是該行為滿足監管機構的最新要求、促進理財業務健康發展的重要舉措，有利於進一步優化該行理財業務的管理體系，強化風險隔離。據業內理解，為強化銀行綜合經營能力，各大銀行均致力改善中間業務的資源配置。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd