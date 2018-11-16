中銀斥百億設理財子公司

該行指，中國銀行理財子公司的經營範圍，包括面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；理財顧問和諮詢服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。
是次投資是該行為滿足監管機構的最新要求、促進理財業務健康發展的重要舉措，有利於進一步優化該行理財業務的管理體系，強化風險隔離。據業內理解，為強化銀行綜合經營能力，各大銀行均致力改善中間業務的資源配置。
易潔鑊不黐底防刮好好用？消委會測試二十五款易潔鑊，發現不同表層的易潔鑊傳熱時間相差逾三倍，而熱力均勻度都有很大差別，鑊面最大溫差更高達攝氏一百三十九度。此外，有近九成樣本的塗層耐刮程度遜色，更有兩款手...
2018-11-16
中美貿易談判有新進展，路透社引述消息報道，對於美國提出的廣泛貿易改革要求，北京已向美方作出書面回應，此舉有望可令中美重啟對話，結束貿易戰。而美國要求北京必須對美方訴求有具體回應，方會展開談判。 路透社前日（周三）引述三名美國政府消息人士報道，中方對於美國提出的廣泛貿易改革要求，北京已向美方作出書面回應，此舉有望可令中美重啟對話，為貿易戰帶來轉機。 近日有美方官員表示，中美雙方已經恢復貿易談判。商務部長羅斯（Wilbur Ross）周二（十三日）表示中方代表團將於短期內到訪美，準備中美峰會。而預計本月尾，國家主席習近平在阿根廷舉辦的二十國集團峰會期間，與美國總統特朗普會見。
2018-11-16
法國大革命中被送上斷頭台的瑪麗安東尼皇后（Marie Antoinette），生前擁有無數珠寶首飾。其中一批周三在瑞士日內瓦拍賣，吸引大批買家競投，十項珠寶總成交價近四千三百萬美元（三億三千六百二十六萬港元），遠遠超出拍賣公司預期。 負責拍賣這批珠寶的蘇富比拍賣公司表示，這批珠寶是瑪麗安東尼準備和法國路易十六國王逃離巴黎前，輾轉寄回奧地利家鄉。但不久後，這位皇后便被判處死刑送上斷頭台。她唯一倖存的女兒繼承這批珠寶，之後被意大利波旁·帕爾瑪公爵家族後代持有，長達二百年未公開曝光。 拍賣品項中最受外界注目，是一顆巨大橢圓形珍珠項墜，以三千六百萬美元（二億八千一百五十二萬港元）賣...
2018-11-16
據星島地產網報道，二手再錄議價成交個案，美聯首席高級營業經理馮根明表示，元朗采葉庭15座低層F室，面積509方呎，兩房間隔，議價後以575萬易手，呎價11297元。據悉，原業主於03年以138萬購入，...
2018-11-16
美國股市早段續挫，杜瓊斯工業指數曾跌219點，報24861點，中段十分波動。納斯達克指數一度跌39點，而標普五百指數曾挫23點，更為連跌6個交易日，末段大市回升。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報...
2018-11-16
自從朗奴高文今年二月接掌帥印，荷蘭漸漸重拾勁旅本色，各賽事近四場兩勝一和一負，箇中關鍵是翼鋒迪比改打前鋒激發其破門能力，於上述四戰獨取三球。橙軍今晚歐洲國家聯賽A1組繼續由此子攻堅，有力擊退陣容不整的法國，主勝捧得過。 （香港開電視77、有線602、662台周六凌晨3:45直播） 荷蘭在朗奴高文執教下逐漸回復昔日光彩，不同戰線對上四戰兩勝一和一負，包括歐國聯主場3:0大勝德國。他以華基爾雲迪積克成為防線重心效果顯著外，進攻翼鋒迪比改造成假中鋒更是妙著，由後者在新位置錄得三球一助攻可見一斑，朗奴高文直言：「擔任假中鋒，他既能發揮個人技術，又激活入球能力，蛻變成真正頂級...
2018-11-16
Electrolux全新推出的「變形」吸塵機，主機可沿手柄上下移動，清潔地板時把它往下移，能將重心降低，減低手腕負擔；清潔天花高位時，將主機往上移至手把頂部，效能高又省力，抵讚！文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛...
2018-11-16
近日熱播嘅台慶劇《是咁的，法官閣下》，雖被評為係3套台慶劇中卡士最弱。但播出兩周，劇中兩位資深大狀黃智賢(Ben)和關禮傑庭上庭外鬥智鬥嘴，被觀眾熱捧成「收視潛力股」。劇中Ben同王君馨嘅婚姻搞到一塌...
2018-11-16
吃麵包方便快捷，不少市民都「每日一包」，但當中暗藏高脂高鈉陷阱，消費者未必注意到。現時麵包店提供的營養資訊不足，政府及業界應研究加強營養資訊標示，甚至推出「低鈉」、「低脂」的標籤，方便對健康飲食有要求的市民，知所選擇。 消委會聯同食安中心測試麵包樣本，發現市面上一成半麵包屬「高脂」或「高鈉」；即使同款麵包，其鈉及脂肪含量亦有很大差異。有些消費者追求美味，未必在意鈉及脂肪含量超標，但相信亦有不少市民想食得健康，希望揀選低鈉低脂麵包。 不過，現時麵包店並無提供相關營養資訊，市民單憑麵包外表難判斷其脂肪及鈉含量。當局應鼓勵業界，為麵包提供鈉及脂肪含量；又或參考現時「有營食肆」計劃...
2018-11-16
新加坡馬會去年八月宣布，將於明年五月復辦兩場國際賽，途程分別為千二米及千六米。而為了有更佳準備，更已於今年五月先將克蘭芝一哩賽改為邀請賽。然而新加坡賽馬會昨日卻突然宣布，鑑於目前正在重整架構，以及投注方面將轉交目前管理足球投注的機構Singapore Pools操作，擬定復辦的國際賽將暫停，不過克蘭芝一哩賽則予以保留，並定於明年五月二十五日舉行，當天為黃昏賽事。 此外，新加坡賽馬亦宣布由明年一月開始，一般賽事的獎金架構將有變，除將五班賽獎金大幅提高百分之五十，達至約十七萬港元，以及維持新馬賽的獎金為十一萬三千港元外，其餘所有班次賽事的獎金都會減少， 一班賽更大減至百分之二十...
2018-11-16