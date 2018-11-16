新股淡靜認購未足額 晉商銀行擬明年來港

新股市場淡靜，投資者大多採取觀望策略，甚至有人打退堂鼓。日前展開招股的內地互聯網概念股同程藝龍（780）及寶寶樹（1761），昨日市場統計指，公開發售均尚未足額，個別證券行更出現「抽飛」情況。



另外，內地銀行晉商銀行傳擬明年來港上市，集資最多6億美元（約47億港元）。外媒引述知情人士報道指，晉商銀行，正就上市事宜，與潛在的顧問展開磋商。至於早前已向港交所（388）遞交的主板上市申請的比特幣採礦硬件製造商嘉楠耘智（Canaan Inc.），其上市申請於昨日（15日）已告失效。外媒報道指，由於港交所及證監會均其業務模式及前景均有所質疑，加上在上市聆訊方面尚未有消息，因此今年將不會上市。



同程藝龍僅獲三成認購



據市場統計，由騰訊（700）及美股攜程共同投資的旅遊網站同程藝龍，截止招股第二日，錄得5550萬元孖展認購額，距離公開發售集資額1.82億元，僅獲30%認購。至於阿里巴巴及復星國際（656）有份投資的內地育兒網寶寶樹，更只得約200萬元孖展額。



再有「夜場股」申請上市，管理中環Levels、Bungalow以及旺角Club Legend的香港娛樂集團申請上市，昨天已在港交所網站上載初步招股資料，保薦人為豐盛融資。本港首隻「夜場股」為2012年上市的Magnum，當年還創出三千多倍的超額認購紀錄，但早前控股權已易手並改名為奧克斯。



初步招股資料顯示，香港娛樂集團大股東為Rana Chakraprasad，而藝人王秀琳（Mango）亦持有2.64%股權。至於資深大律師、民主思路召集人湯家驊，以及前警務處助理處長Peter Morgan都是公司的獨立非執行董事。



