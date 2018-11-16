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騰訊季績符預期 股價大漲近6%

2018-11-16 列印
　　騰訊控股（700）第三季業績符合市場預期，刺激股價昨日大升5.8%，收報288元，成交額按日增1.24倍，至130.5億元，佔昨日大市總成交一成半，市值單日增加1504億元，較全日總成交863億元還要多。多家證券商維持對騰訊「買入」或「增持」的投資建議，但目標價方面大致維持或下調，只有少數券商輕微上調對其目標價。下調騰訊目標價的證券商包括里昂、花旗、中銀國際、交銀國際、摩根士丹利及摩根大通，下調幅度介乎4.35%至13.75%。其中削騰訊目標價近一成四的摩根大通表示，內地停止遊戲審批八個月，何時重啟仍未能確認，而騰訊投資「工業互聯網」或令短期盈利下行風險增加。

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