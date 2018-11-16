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JOYCE中期蝕2420萬不派息

2018-11-16 列印
　　JOYCE BOUTIQUE（647）中期虧損2420萬元，去年同期虧損2810萬元。每股虧損1.5仙，維持不派中期息。期內收入4.14億元，按年增7%。集團指出，今後位於關鍵地點的店舖能否續租，為維持業務的一項重大不明朗因素，將繼續透過提高毛利及正價銷售來增加店舖效益。公司過去一年有若干店舖結業，截至9月底止半年內重點透過擴充貨品種類和豐富顧客體驗來推動同店銷售，收入因而有7%增長。經營成本效益提升，虧損淨額較去年縮減390萬元，收窄至2420萬元。若從去年的虧損淨額中撇除為上海IAPM商場JOYCE店的虧損性合約作出的撥備回撥580萬元，則虧損淨額縮減970萬元。

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