中環IFC外望——拼多多遭狙擊 指人工報細數

在美國上市的內地網購平台拼多多，遭到沽空機構藍鯨資本狙擊，話拼多多隱藏部份員工的薪酬開支，用以谷高盈利。雖然拼多多在美國上市，但事件反映沽空機構已留意內地新經濟股，香港投資者不宜掉以輕心。



向拼多多出手的藍鯨資本來頭不小，早前亦曾狙擊新秀麗（1910）。藍鯨資本是由另一沽空機構格勞克斯前任研究總監Soren Aandahl自立門戶後創立，格勞克斯對於狙擊民企可謂戰績輝煌，曾令證監會插手中金再生事件，最終中金再生清盤收場。



至於拼多多方面，藍鯨資本話拼多多老闆黃崢一直透過關連公司，替拼多多聘請員工，以壓低拼多多員工人數及薪金支出，從而「整靚盤數」上市。



藍鯨報告指出，根據拼多多網站所講，員工人數超過5000人，但拼多多向美國證監會呈交的資料，員工只有1160人。因此，藍鯨資本認為拼多多股價只值7.1美元，較周二收市價17.15美元要跌近六成。



港鐵允AlipayHK推QR Code付車資



港鐵（066）宣佈，正式批出合約予AlipayHK於港鐵出入閘機，提供二維碼（QR Code）付費乘車服務，服務由2020年中起推出。



根據合約，AlipayHK將設計及逐步建立新電子支付系統，包括在港鐵重鐵網絡（機場快線車站除外）的特定出入閘機，加設QR Code掃描器及相關後端設備等，而該系統需要兼容其他電子支付平台QR Code。



同時，AlipayHK於首12個月內，可使用其建立的系統率先提供服務。其後，港鐵可引入更多服務提供者，使用該系統提供QR Code乘車付費。



港鐵公司商務總監楊美珍表示，很高興能與AlipayHK合作，提供更多元化的付費方式。



高瞻