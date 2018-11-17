教育股重挫 港股升80點

近日市場憧憬中美貿易摩擦或會緩和，惟美國貿易代表萊特希澤否認曾向工業界人士披露，暫緩另一輪向中國貨品徵收關稅行動，加上教育股重挫影響大市投資氣氛，恒指表現反覆，但受A股上升帶動，恒指收市升80點，報26183點；全周則累升581點或2.27%。



恒指低開61點至26041點，隨即跌勢加劇，一度失守10天線（25940），最多曾跌253點，見25850點，臨近中午收市由A股上漲帶領，恒指跌幅收窄，最多倒升至26197點，不過仍然受制於50天線（26273），其後於兩萬六關口附近爭持，收報26183點，升80點或0.31%；國指則升28點或0.27%，收報10583點，成交783.33億元。



國務院明確上市公司不得通過股票市場融資投資盈利性幼稚園，民辦幼兒園不准單獨或作為一部份資產打包上市，受消息拖累，教育股急瀉，主要提供K-12教育服務的股份捱沽，楓葉（1317）瀉18.69%，收報3.61元；天立教育（1773）挫15.25%，收報1.5元。



新政拖累 楓葉瀉18%



藍籌股個別發展，中銀香港（2388）揚2.2%，收報30.2元，是升幅最大藍籌股；騰訊（700）績後續升，股價上揚0.83%，收報290.4元；友邦（1299）升0.62%，收報64.6元。相反，申洲國際（2313）收挫1.58%，報93.75元，是表現最差的恒指成份股。



中興通訊（763）完成5G終端商用項目，包括5G呼叫、5G上網及5G微信連接測試，並將於明年上半年推出首款5G手機產品，消息推升股價6.4%，收報16.3元。同時，其他5G概念股亦表現亮麗，摩比（947）升10.98%，收報0.91元；中通服（552）升7.48%，收報6.9元；長飛光纖（6869）漲5.26%，收報22元。



5G測試成功 中興揚6%



民眾證券董事總經理郭思治稱，恒指在上月30日低位24540點，以及本月13日低位25092點所呈現雙底形態下，恒指先要企穩20天線之上，大市才可伺機上試50天線；若成功收復50天線，反映整個中期大型跌浪或已告一段落，意味大市步入中期反彈浪。



