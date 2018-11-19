﻿騰訊季績佳 A股漸回勇 港股料延續上周升勢

騰訊（700）上周業績優於市場預期，港股回升，恒指上周升581點或2.27%，耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場對騰訊季績「收貨」，領升港股。上周A股成交量上升，投資氣氛明顯改善，預料本周港股很大機會可以延續上周升勢，市場主要觀望月底中美雙方談判，料本周恒指可上望26500點，在25800點有支持。



本周國際財經大事仍然關注英國脫歐的進展，以及對英鎊的衝擊。英倫銀行行長卡尼將於本周二，就通脹報告出席國會聽證會。周四歐洲央行將公佈上月底議息會議的紀錄。周五美國及歐洲都同時公佈採購經理指數，對未來全球的製造業表現也有啟示。



騰訊美國預託證券向好，折合報293.36元升3元，即1%。滙控（005）報66.14元，跌6仙，中移動（941）也升0.44元，報77.29元。



騰訊料可重上300元



植耀輝指理想季績對股價有支持，亦加強了市場對其未來發展的信心，料本周有機會重上300元大關。至於上周內地公佈禁止幼稚園上市的政策，多隻教育股遭拋售，植耀輝認為政策對香港上市教育股的實際影響不大，惟市場仍擔心政策的走向，故不建議投資者追入。



儲局放鴿 議息受制



美國聯儲局過去三年持續加息，以防範行政當局透過財政及行政手段刺激經濟的通脹及相關風險，但由2015年至今連續加息8次之後，息口接近中性水平不遠，而儲局受到政商界的批評及壓力愈來愈大。儲局高層包括副主席理查德克拉裏達在內，近日相繼放鴿，以紓解壓力，而主席鮑威爾更要由明年起，每次議息之後都召開記者會，以抗衡政治壓力。



儲局副主席理查德克拉裏達（Richard Clarida）指出，美聯儲官員認為美國短期利率正接近中性利率水平，美聯儲未來將依據經濟數據來決定是否進一步加息。



克拉裏達在美國媒體訪談中表示，經過近3年加息，美國短期利率已接近不抑制經濟增長也不刺激經濟增長的水平，這一點對美聯儲決定未來加息軌跡十分關鍵。特別是在經濟運行穩定時，美聯儲將重點依據各項數據來決定加息節奏。