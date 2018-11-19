﻿WeChat Pay HK研設平台 變身支付理財兼備工具

騰訊（700）旗下港版微信錢包WeChat Pay HK，有意開闢理財平台服務，日後或變做具備理財功能的支付工具。騰訊科技金融副總裁陳起儒表示正研究在WeChat Pay HK平台，引入本港金融機構的理財產品讓用戶選購，但強調前提需要通過金管局的監管要求。他又表明，會繼續保留部份「激烈」的優惠措施，為鼓勵用戶使用電子支付的誘因。



陳起儒指本港金融發展成熟，但在開戶、購買理財產品的程序仍然較為傳統。他期望通過互聯網金融為用戶帶來更好的體驗，有意與本港的金融機構合作，引入第三方的理財產品，通過錢包讓用戶選購理財產品。



陳起儒又表示，騰訊不會自行推出理財產品，錢包角色更似是「連接器」，將金融機構的理財產品線上化。基於WeChat Pay HK有更多機會接觸用戶的優勢，相信合作可以簡化現時客戶的體驗。



錢包亦有引入其他保險公司的產品讓用戶購買，包括較簡單的險種如旅遊保、家居保等。用戶選擇投保後，會轉到所屬保險公司的網頁繼續進行投保程序。



至於中國版的微信錢包已引入理財服務，用戶可以在平台上購買貨幣基金、定期產品，甚至現貨黃金。陳起儒表示，由於中港兩地的監管存在差異，因此會按金管局要求作出本地化的改變，以確保符合監管要求。



小額付費漸習慣手機支付



今年錢包的交易量較去年飆升10倍，特別在便利店、餐廳的交易量明顯增加。他指，港人在小額支付的應用上，已慢慢建立起使用手機支付的習慣，「主要是方便，不需要再拿出錢包，又可以享受到優惠」。



本港各電子錢包營運商的競爭一直激烈，推出不同的消費優惠，向用戶派現金券。陳起儒表明，明年會保留部份「激烈」的優惠措施，以繼續培養用戶使用電子錢包的習慣。他未有透過計劃投入的金額，僅稱「對用戶會是非常有吸引力」。