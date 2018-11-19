﻿皇冠曲奇港生意倍升 後悔太遲進軍香港

每逢佳節，曲奇餅都屬港人送禮的首選。丹麥曲奇品牌皇冠曲奇（Danisa）行政總裁Erik Bresling接受本報專訪時表示，當年公司選擇率先進軍內地市場，如今已建立知名度，視中國市場為未來業務增長引擎。不過，他也後悔太遲進入香港市場，而過往兩年香港地區的營業額均按年翻一倍，有信心未來中港業務可繼續維持增長。



今年8月，皇冠曲奇入稟香港高等法院，就競爭對手丹麥藍罐曲奇（Kjeldsens）公司出資予《蘋果日報》記者到丹麥採訪，並刊登失實文章以打擊公司銷量，控告《蘋果》及丹麥藍罐曲奇公司誹謗。Bresling回應指，一向視不同品牌為同業而非競爭對手，但不能容忍詆毀皇冠曲奇商譽的指控，相信法庭最終會還他公道。



中港業務可繼續增長



皇冠曲奇25年前進軍內地市場，卻於5年前才進入香港市場。Bresling形容，香港是一個「營銷的窗口（Marketing Window）」，來自世界各地的旅客都會關注香港的消費潮流及趨勢。香港土地成本高，線下銷售渠道中以店舖面積較小的便利最為密集，有別於其他市場，故引進更多小盒裝曲奇餅。



近年內地消費升級，進口餅乾品牌如雨後春筍般冒起。Bresling認為，內地消費者愈來愈注重質量及食品安全問題，相信經典品牌及品質是公司的競爭優勢，未來擬推出更多不同種類的產品，例如有餡料的餅乾，以豐富產品組合。皇冠曲奇本月初與京東簽署三年的合作協議，京東將成為其新產品首發平台，並提供訂製版產品，雙方亦將在銷售及產品營銷等多方面進行合作，Bresling相信有助進一步提升品牌曝光率及產品銷量。



現時皇冠曲奇已打入全球60至70個國家，問及未來會否將公司上市，Bresling指目前仍是言之尚早，現階段主要專注於發展新產品系列及設計新包裝。公司生產基地分別位於丹麥及印尼，Bresling稱隨著業務發展，未來將進一步擴充兩地的產能。