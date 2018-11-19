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﻿允升附屬未獲授權擅作億元擔保

2018-11-19 列印
　　允升國際（1315）公佈，接獲會計師安永通知，而發現外商獨資附屬公司無錫泰科，作出未經授權的債務擔保，於8月23日根據存單質押合同，以無錫泰科的銀行存款1億元（人民幣·下同），為江陰友佳公司與承押人銀行簽訂銀行承兌匯票合同的債務擔保，藉此江陰友佳取得1億元的信貸融資金額，至明年8月17日止。倘江陰友佳未能於明年還款，將對允升產生重大財務負面影響。允升正作出調查，且正諮詢中國律師意見，保護無錫泰科之資產包括向警方報案。

　　另外，已停牌兩周的中國幸福投資（8116）公佈P2P業務最新情況，由於內地營運P2P公司結欠費憲平2000萬元（人民幣‧下同）另加利息，並將物業抵押予費憲平。營運公司又欠下衛蓉蓉6230萬元及利息約5000萬元，衛蓉蓉將債權轉讓予四川利巨人。以兩宗欠款計，較中國幸福投資的市值7200萬港元還要高。

　　中國幸福投資指，營運公司管理層不合作，公司未能確定債項的詳細背景及實際未償還金額；營運公司均並無將上述債款於會計記錄內入賬，中國幸福投資將繼續停牌直至另行通知。
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