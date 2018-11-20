蘋果削定單 科技股受壓 外圍政局不穩 杜指挫396點

英國脫歐前景未明朗，意大利預算赤字僵局未化解；蘋果股價下挫，令科技股板塊受壓；加上周日落幕的亞太經合組織（APEC）峰會不歡而散，拖累美股早段全線回落。杜指初段曾跌262點，報25151點；標普500指數跌29點，見2706點；納指跌147點，報7100點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25016點，396點；納斯達克指數報7052點，跌195點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見65.46港元，較香港收市價跌0.59港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見285.49港元，較香港收市價跌5.71港元；港股ADR折合恒指報26064點，跌307點。



蘋果受累於削減三款新iPhone生產定單消息，股價初段跌近3%，報187.76美元。其他科技股亦受壓，亞馬遜股價跌2.32%，facebook則跌3.71%。



市場關注中美貿易糾紛發展，日前美國副總統彭斯揚言，若中國不改變貿易行為，美國將不會改變關稅措施。



此外，亞太經合組織（APEC）領導人會議，史上首次未能發表領袖共同宣言，均影響市場氣氛。



文翠珊面臨黨員「逼宮」



歐洲方面，英國首相文翠珊面臨遭到保守黨「逼宮」危機，據報執政保守黨只差六名議員支持，便可對她發起不信任動議。歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶則表示，歐盟27個成員國部長基本上批准與英國達成的脫歐協議草案。



歐洲央行管理委員會委員德加洛表示，若英國與歐盟未能達成脫歐協議，歐盟也做好準備。



德國經濟部長阿爾特邁爾說，歐盟必須堅持與英國所達成的脫歐協議，不可能為了迎合持反對意見的英國議員而重新談判。



此外，投資者擔心意大利預算危機可能破壞市場。歐盟表示，意大利預算計劃違反歐盟規則，使兩者之間產生衝突。意大利副總理馬約指，未來將尋求減小赤字方案，但不會在預算案上向歐盟作出任何讓步。



港股升188點 重上50天線



港股方面，恒指高開95點，報26278點，其後一度升213點至26397點，惟後勁不繼，一度倒跌37點。午後在A股帶動下，港股重上26300點，收報26372點，重上50天線（26251），升188點。國指收報10631點，升47點。大市成交803.1億元。



宏匯證券研究部主管林嘉麒相信，恒指升勢將可延續多一至兩周，只要恒指站穩於50天線，可至少上望26600點。