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強積金總資產增至8582億

2018-11-20 列印
　　美世發表報告，截至2018年9月底止，本港強積金總資產由第二季的8520億元，增加至第三季的8582億元，按季微增0.7%。滙控（005）及恒生（011）仍然是資產規模最大的強積金營辦商，市佔率合計27.2%。其次是宏利佔23%，友邦（1299）則佔9.3%。

　　雖然季內本港強積金錄得淨流入123億元，但受投資表現影響，當中61億元被抵銷。單計第三季淨流入金額，宏利佔當中最大份額（36.5%），其次是永明（23.5%），促使兩間強積金營辦商的市佔率，在季內穩步增長。

　　美世（香港）健康福利及強積金業務部總經理王玉麟稱，成員應定期檢討其強積金投資策略，確保符合自己的投資目標、資產配置偏好及風險承受水平。
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