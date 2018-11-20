小米放榜終見虧轉盈 第三季賺25億露曙光

小米集團（1810）昨日派發今年第三季成績表，成功扭虧為盈，賺24.99億元（人民幣，下同），去年同期則蝕109.9億元，但按季比較則少賺八成三；期內每股盈利0.117元。首三季計同樣虧轉盈，賺101.45億元，去年同期則虧損307.96億元。第三季整體毛利率為12.9%，按年下降2.4個百分點，單是匯率波動便令智能手機分部毛利率由去年的11.7%降至6.1%。



小米高級副總裁兼首席財務官周受資表示，人民幣及印度盧比今年以來分別貶值約7%及14%，成本上升令毛利受壓，但強調不會因短期匯率波動，而胡亂將成本轉嫁客戶，會先由優化成本著手。



按業務劃分，智能手機業務第三季收入349.83億元，按年增三成六，按季增近一成半，主要由手機銷量及平均售價上升帶動。期內智能手機銷量按年增兩成至約3330萬部，平均售價1052元；內地市場的平均售價按年及按季分別增16%及4%，海外市場平均售價按年18%。另外，售價2000元以上的智能手機貢獻此業務31%的收入。智能手機業務仍是集團最大收入來源，佔總收入68.8%，但較去年同期的佔比75.4%下降。



智能手機業務仍領軍



該集團早前公佈，於10月底已提早完成全年出貨量1億部的目標，周受資表示不便透露明年目標。對於內地智能手機市場競爭激烈，他指全球智能手機市場都面對階段性壓力，內地市場壓力較顯著，但相信未來可受惠消費升級，而小米不會盲目追求出貨量增長。



IoT與生活消費產品業務方面，受惠於智能電視銷售快速增長，第三季收入按年增近九成至108.05億元，按季增4.1%。集團表示，今年首九個月，智能電視的全球銷量達520萬部；10月的月銷量首次超過100萬部。