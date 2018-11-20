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石藥上季賺8.8億倒退6.6%

2018-11-20 列印
　　石藥集團（1093）昨公佈，今年第3季度股東純利8.81億元，按年增長20.52%，較第2季則倒退6.63%。石藥中午公佈業績之後，由升轉跌，跌1.7%，收報17.1元，不派息。大行報告指出，第三季按年收入及純利均遜於預期。

　　首3季純利27.34億元，按年增長33.8%，撇除匯兌影響則升27.1%。首3季收入升逾41.4%，至158.49億元。當中成藥業務銷售收入增長51%，至123.54億元，當中，創新藥產品收入升62.1%，普藥產品收入增長36.6%。

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