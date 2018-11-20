中移動七省市試推階梯套餐

套餐以外內地手機上網採取單價模式收費，根據用戶每月內地流量使用量分為4段，價格最低至每GB5元，用多少付多少錢，愈用愈便宜。
階梯定價早有端倪，今年8月份，工信部曾下發《工業和信息化部關於進一步規範電信資費營銷行為的通知》，鼓勵基礎電信企業為用戶推出根據使用量給予優惠折扣的階梯定價式資費方案，2018年應在部份地區試點推出至少一種，滿足部份用戶的消費需求。
佔中行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等九人同被控串謀犯公眾妨擾等罪，案件昨在西九龍裁判法院開審。主控官資深大律師布思義宣讀開案陳詞，指「佔中三子」共同發起「讓愛與和平佔領中環」公民抗命運動至啟動佔中運...
2018-11-20
近日四川成都雙流萬達廣場驚現「旋轉真馬」，遊戲以四匹活馬代替木馬，馬匹被綁在圓形場地的鋼管上，以電機驅動，每天馬匹不停繞圈四個多小時。有工作人員稱，本來就要每天遛馬，這個遊戲能讓牠們走動走動。網民怒斥這種做法太殘忍不人道。 員工辯稱當遛馬 萬達廣場的「旋轉真馬」價格則由每人十元至五十元人民幣不等。一名工作人員稱，這個遊戲已營運兩個月，而遊戲用的是經過專業訓練的小馬，共有六匹，但一般只牽四匹。現場有三名訓練員看守，馬匹「工作」四個多小時，每次旋轉逾四分鐘，約走十多圈。 有工作人員辯稱，本來每天都要遛馬，不然馬匹的腿會變粗，遊戲能讓馬匹走動走動。不過，四川天驍俱樂部執行董事總經...
2018-11-20
美國億萬富豪、前紐約市長彭博周日宣布，將向母校約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）捐出十八億美元（約一百四十億港元），以資助校內中低收入本科生。這是美國歷來金額最大的院校捐款，外界認為，他此舉是為競逐二○二○年總統大選鋪路。 美國頂尖學校的高等教育費用，每年動輒超過五萬美元（三十九萬港元），對大部份家庭來說難以負擔。
2018-11-20
位於港島南區的深水灣道39號，市場正有一個罕有洋房放售，實用面積2938方呎，另設有1762方呎的平台花園，大宅樓高3層，從天台居高臨下，能夠飽覽整個深水灣及高爾夫球場。 深水灣道39號於1...
2018-11-20
英國脫歐前景未明朗，意大利預算赤字僵局未化解；蘋果股價下挫，令科技股板塊受壓；加上周日落幕的亞太經合組織（APEC）峰會不歡而散，拖累美股早段全線回落。杜指初段曾跌262點，報25151點；標普500...
2018-11-20
近日在車路士失去正選席位的法國前鋒基奧特，希望藉國家隊表現重奪藍獅領隊沙尼歡心，今晚法國友賽主場迎戰烏拉圭必使出渾身解數，助高盧雄雞擊敗烏拉圭，讓球主客和讓一球捧「主勝」。 （有線603、604台周三凌晨4:00直播） 自從西班牙前鋒艾華路莫拉達腳風回順，基奧特在近三輪英超退居後備，僅在歐霸盃才有機會正選披甲。基奧特樂意接受隊內的良性競爭，揚言由國際賽開始爭取表現：「我當然希望有更多上陣機會，但亦知道藍獅有很多出色前鋒。我不會放棄，會把握所有賽事爭取表現，為正選而努力。」法國上場歐國聯0:2負荷蘭終止各賽十五仗不敗，幸近況仍勝友賽三連敗的烏拉圭，加上主場之利勝券在握...
2018-11-20
琉森湖（Lake Lucerne）是瑞士中部的旅遊勝地，有不少觀光船從舊城開出，提供專業的遊湖導賞服務。不過距離舊城約二十分鐘船程、歷史悠久的Bürgenstock酒店，更有自家的豪華遊船及登山纜車，...
2018-11-20
無線（TVB）年度盛事《萬千星輝賀台慶》昨晚在將軍澳電視城舉行，無線早前宣佈取消每年在星馬兩地舉行的《星和無線電視大獎》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，改在昨晚一併頒發，結果由黃智雯憑《三個女人...
2018-11-20
美國眾議院一委會員發表報告，批評中國對香港壓制和干預，建議美國政府將香港與內地視為同一關稅區，以限制高科技輸港。英國下議院八名跨黨派議員向國會提議案，動議譴責特區政府起訴「佔中」人士。美英兩國不約而同齊出招，衝着香港而來，事不尋常，反映香港面對複雜的國際形勢，特區政府不應只隔空回應，須主動出擊採取積極行動，加強在美英的游說行動，除了要加以反駁，制衡誤導言論，還向美國政界與傳媒擺出事實，令他們知道實情。 中美貿易戰前景不明，美國眾議院選擇此時針對香港，似有為貿易戰爭取籌碼，以向中國施加壓力。而英國下議院不惜干預香港，除了挺佔中搞手，也令人感到是針對《金融時報》編輯馬凱不獲簽證...
2018-11-20
田泰安於周三、周日披甲後，便須停賽兩次，至下月五日的國際騎師賽夜才復出。昨晨收操後，他表示今次乃季內首度停賽，影響多大未知，自己可做到的便只能在眼前這兩次賽事盡力數胡。而明晚座騎中，他認為以「勁有波幅」和「忠心美麗」的機會最好。 呂廄「勁有波幅」最近連續三場取得亞軍，而擊敗過牠的「活影」和「環保動力」均屬惡馬，賽績硬淨。明晚回師谷草一六五○米屬勝程，田泰安認為牠的爭勝機會較前好︰「『勁有波幅』出閘穩定兼跑法主動，可是沙田馬場的跑道闊兼直路長，埋門短兵相接時，牠始終比較蝕底，今次回師跑馬地則有利於發揮，加上抽得五檔而具前速的對手不多，『勁有波幅』當有望一放到底收復連仗之失。」...
2018-11-20