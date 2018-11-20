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中移動七省市試推階梯套餐

2018-11-20 列印
　　內地報道，中國移動（941）在北京、上海、安徽、江西、河南、湖北、陝西七個省市試點階梯套餐方案，未來會根據試點結果決定下一步計劃。中國移動上海公司公告，階梯定價套餐月使用費為18元，包含80分鐘全國打出分鐘數、來電顯示，全國接聽免費。

　　套餐以外內地手機上網採取單價模式收費，根據用戶每月內地流量使用量分為4段，價格最低至每GB5元，用多少付多少錢，愈用愈便宜。

　　階梯定價早有端倪，今年8月份，工信部曾下發《工業和信息化部關於進一步規範電信資費營銷行為的通知》，鼓勵基礎電信企業為用戶推出根據使用量給予優惠折扣的階梯定價式資費方案，2018年應在部份地區試點推出至少一種，滿足部份用戶的消費需求。
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