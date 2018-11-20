TNG獲新創建入股 明年擬美上市籌23億

據外電報道，本港電子錢包TNG計劃明年在美國上市，集資最多3億美元（約23.4億港元）。TNG正與顧問擬議股份發行計劃，上市集資款將用於發展計劃中的香港虛擬銀行業務，以及在海外擴張。



TNG上市集資，也是為了應對巿場白熱化的競爭，如螞蟻金服及騰訊（700）已在香港提供電子支付服務，網貸平台Welab在7月已向港交所（388）遞交了上市申請。



消息人士透露，TNG最近在B輪融資中籌得1.2億美元（約9.36億港元）；公司目前已有盈利，估值接近10億美元（約78億港元）。消息人士續指出，鄭家純旗下的新創建（659）持有TNG少於5%的股權。TNG的代表對上述傳聞不予置評。新創建的代表則確認公司是TNG的股東之一。



TNG去年9月在A輪融資中籌得1.15億美元（約8.97億港元），是香港初創企業最大宗A輪融資。今年10月，TNG宣佈收購印尼電子錢包WalletKu Indompet及馬來西亞跨境支付平台Tranglo。



新東方在線通過聆訊



此外，內地在線教育服務供應商新東方在線據傳已通過在港上市聆訊，並開始收集投資者認購意向。紐交所上市的新東方集團為新東方在線的控股股東，佔股66.72%；騰訊則佔12.06%，為第二大股東。早前有報道指出，新東方在線是次上市集資規模約2億至3億美元（約15.6億元至23.4億港元），較7月時計劃的集資規模4億美元（約31.2億港元）有所減少 。摩根士丹利、花旗銀行、中金公司擔任聯席保薦人。