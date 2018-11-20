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天喔重組德勤獲委清盤人

2018-11-20 列印
　　自今年8月13日起停牌至今的天喔國際（1219）昨公佈，一名債權人根據向法院遞交呈請，尋求委任德勤關黃陳方會計師行的黎嘉恩、何國樑，以及德勤的Mike Penner為公司共同正式清盤人，涉及提供顧問服務而未獲支付的10萬美元（約78萬港元）。

　　天喔表示，同意委任清盤人以進行重組，因公司無力償債及有意向其債權人提出和解或安排。債權人已同意共同臨時清盤人申請及押後呈請。公告提到，法院已批准共同臨時清盤人申請，頒令委任建議清盤人為公司共同臨時清盤人。
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