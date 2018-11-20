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恒大增發十億美元票據

2018-11-20 列印
　　內房近來資金吃緊，多家大中型房企頻密發債撲水。恒大（3333）昨日宣佈，擬增發其2020年到期、本金總額5.65億美元優先票據，年利率11%，所得款項用於現有債務再融資。昨晚再公佈增發金額為十億美元。同日，評級機構惠譽發表報告，指內房明年的市場處境將更加困難，銷量下降幅度或達5%至10%。

　　公告顯示，恒大計劃按原先票據的條款及條件（發行日期及發售價除外）再次進行美元優先票據的國際發售，並與發行人10月30日公告中票據合併構成單一系列。

　　該公司認為，此次債券增發有助小幅降低其短期債務水平。據恒大半年報顯示，截至今年6月底，擁有短期債務2870億元人民幣，佔該公司報表債務總額約50%。
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