中環IFC外望——國企推工資改革 鐵飯碗時代告終？

有內地傳媒訪問北京嘅人事顧問指出，國企仍然係應屆大學畢業生首選，大約有約32%畢業生，將國企視為最想加入嘅企業。以人工嚟講，國企都高過平均水平，國企平均薪酬係8466元人民幣，按年增長6.25%；計埋私人機構員工後，整體平均薪酬係7850元人民幣，增長3.3%。
換言之，國企人工高啲，加薪幅度都大啲，但將來實施可加可減後，係咪仲咁好景，就不得而知了。事關部份省市計劃出咗指標，如果國企資產縮減咗，整體員工開支都要相應削減，分分鐘比去私人企業打工仲艱難。
日產董事長被捕 涉少報3.5億薪酬
日本多間傳媒昨日報道，日產汽車董事長戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌公款私用及少報薪酬等，觸犯多項嚴重違規行為，東京地方檢察廳派員拘捕戈恩，指他涉嫌違反《金融商品交易法》。報道指，戈恩涉嫌少報約50億日圓（約3.5億港元）董事報酬。
日產汽車社長西川廣人表示，將會在周四（22日）董事會上批准解除戈恩職務，他指戈恩主要有三項違規行為，包括少報薪酬金額、為私人目的支出投資資金及為私人目的支出經費。
日本放送協會報道，戈恩昨日自願接受警方問話後被捕。朝日新聞網站報道，東京地方檢察廳特搜部當日傍晚，搜查日產位於橫濱的總部。
日產汽車指，早前接獲內部舉報，數月前已開始調查戈恩違規行為。共同社報道，戈恩2011年至2015年間或少報約50億日圓（約3.5億港元）的有價證券報告。
高瞻