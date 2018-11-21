騰訊疲軟 恒指ADR跌366點 美股兩連瀉 杜指挫546點

杜瓊斯工業指數早段曾跌596點，報24421點，跌幅達2.38%；標普五百指數跌58點，即2.16%，報2632點；納斯達克指數跌197點，即2.81%，報69830點。恐慌指數（VIX）急升一成，報22.47。美股急跌，恒指夜期亦跌272點，報25522點，較昨日恒指收市低水318點。
美匯指數升0.24%，報96.47。日圓報112.47兌一美元。歐羅跌0.45%，報1.14美元。
英鎊疲弱，跌0.13%，報1.2834美元。油價持續回落，紐約原油期貨每桶報55.92美元，跌1.5%。美國商務部公佈，10月新屋動工按月上升1.5%，以年率計為122.8萬間。
英倫銀行行長卡尼支持首相文翠珊和歐盟達成的脫歐協議，認為該協議將有助英國順利脫離歐盟。
央行官員均重申，投資者不應臆測央行會通過減息，來應對無序脫歐的衝擊。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24471點，跌546點；納斯達克指數收報6905點，跌123點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見64.34港元，較香港收市價跌0.76港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見277.81港元，較香港收市價跌3.79港元；港股ADR折合恒指報25473點，跌366點。
港股成交縮減至774.5億元
昨日中港股市跟隨外圍向下，內地股市跌逾2%，港股連漲三日後回吐。恒指開市後迅速失守26000點，並跌穿10天線（25960），最多跌595點至25840點，收報25840點，挫531點，全日成交縮減至774.5億元。受累美股科技股下跌，本港多隻科網股受壓，其中騰訊（700）大跌3.3%。
恒指裂口低開328點，報26043點，隨即稍為回升至26132點，但已是全日高位。其後A股跌勢加劇，恒指隨即失守26000點，並插穿10天線，由於沽盤湧現，恒指跌幅擴大，最多跌595點至25840點，收報25840點，插531點；國指收挫165點，報10466點。
藍籌股普遍下跌，騰訊（700）收挫3.3%，報281.6元；友邦（1299）收挫4.27%，報62.75元，兩股質低大市182點。其他成份股方面，石藥（1093）周一中午公佈首3季業績，其後遭多家大行唱淡，收挫5.26%，報16.2元，是表現最差藍籌。
蘋果概念股受壓，瑞聲（2018）跌3.66%，報53.95元；舜宇（2382）收挫2.38%，報75.75元。另外，比亞迪電子（285）插5.86%，報10.6元；丘鈦（1478）收跌3.17%，報4.58元。