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康宏1.54億入股Tandem

2018-11-21 列印
　　金管局早前退回了約10家機構的虛擬銀行牌照申請，市傳康宏（1019）是其中之一。康宏創業投資部主管葉孫銘昨日不評論有關消息，稱仍然與金管局就牌照申請作溝通，並多次重申對獲發虛擬銀行牌照非常有信心。

　　康宏同日宣佈投資1500萬英鎊，相當於約1.54億港元，入股英國虛擬銀行Tandem，計畫運用Tandem技術在港提供電子金融服務。葉孫銘昨天多次重申對牌照申請非常有信心，即使最終未能取得牌照，仍會與Tandem合作推出虛擬銀行以外的業務。他又指出，未來會繼續物色合作夥伴，下一階段期望引入保險科技公司。

　　金管局早前指出，有約10家虛擬銀行申請機構，因未有提交完備的申請資料，該局現階段不會繼續處理有關申請。

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