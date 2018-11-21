長建分拆歐洲業務 料可套現逾300億

長江基建（1038）管理層經過多個月研究之後，落實將長建及電能（006）所持有若干歐洲基建資產的少數權益，出售予一家擬於倫敦交易所上市的新投資公司。換言之，長建變相把其於英國及德國的電網、水廠、天然氣網、能源管理商及鐵路車輛租賃商業務分拆上市。市場人士估計，長建及電能將分拆的資產規模在1000億港元水平，倘以信託形式上市，料可套現逾300億元。



長建在公佈指出，長江基建董事會現正考慮一項建議，涉及該公司及其聯屬公司即電能，將彼等持有若干歐洲基建資產的少數權益，出售予一家擬於倫敦交易所上市的新投資公司。根據目前意向，新投資公司擬於倫敦市場為投資者提供可投資於該等基建資產，以及往後可投資於其他第三方基建資產之機會。如進行該建議，預期將不會對長建現有基建資產組合構成任何重大影響。該公司可能於該新投資公司上市完成後持有其少數股權。



致力收購英公用業務



自2010年以來，長建斥逾百億英鎊收購英國公用業務資產，最大的交易是以700億港元購入英國電網。在英基建包括當地電網、污水處理公司和鐵路資產等，已構建一個穩定的英國基礎設施資產網絡。長建牽頭的財團於2010年向法國電力公司收購英國電網，一年後又斥24億英鎊收購水務公司Northumbrian，2015年斥25億英鎊收購從事火車租賃業務的Eversholt Rail，掌握英國近三分一的鐵路客運運力。去年7月底長實及長江基建各佔65%和35%股權的合營公司以411.7億港元，收購德國計量及能源管理商依斯塔（Ista）。



大和證券早前指出，英國脫歐增添政治不確定性，特別是工黨提議將英國的水務公用事業國有化。長建截至今年6月底止中期業績，來自英國的收入有93.41億元，佔整體48%，純利則為29.3億元，佔49.3%，舉足輕重。長建昨收報57.5元，跌1.1%。



