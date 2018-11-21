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澳財長「落閘」 APA收購正式告吹

2018-11-21 列印
　　長和系三家公司收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計劃正式告吹，澳洲財政部長里登貝格（Josh Frydenberg）昨日作出最終決定，指長和系收購APA「違背國家利益」，相關收購將導致澳洲最重要的天然氣管道業務由一家外資公司單獨持有及控制，但重申決定並非針對長實，澳洲政府繼續歡迎任何無牴觸該國利益的外資投資。長和系發公告，指不會繼續進行有關收購。里登貝格表示，今次的決定並非針對長實或任何個別公司，長實已是當地燃氣及電力市場的主要投資者，以及是重要的基建服務供應商，為數以百萬計的澳洲人提供服務。

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