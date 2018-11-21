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新世界發展：對樓市審慎樂觀

2018-11-21 列印
　　新世界發展（017）執行副主席兼總經理鄭志剛昨日表示，近半年本港樓市大吹淡風，該公司會維持原有推盤步伐及定價策略，將於今年底及明年3月會推售新盤，對未來一至兩年的樓市發展看法仍審慎樂觀。未來投地策略方面，他表示須視乎供需，以及明年政府推出的土地計劃，現時看到供應主要集中在啟德一帶。而該公司將於今天公佈由鄭志剛新組建的醫療業務，推出以養老、復康及養生方面醫療新品牌。

　　日前新世界發展主席鄭家純表示，本港明年樓價將有10%上落空間，鄭家純昨日亦有現身股東會，惟未有開腔發言。對於首三季私樓動工量創近4年新低，鄭志剛表示，對未來一至兩年的樓市發展看法審慎樂觀。

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