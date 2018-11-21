港澳同店銷售升一成五 謝瑞麟中期純利增39%

謝瑞麟（417）公佈截至9月底止中期業績，半年純利2430萬元，按年增長38.9%；每股盈利9.8仙，派中期息4.8仙。主席及行政總裁謝邱安儀指出，受中美貿易戰及高基數的影響，今年9月起香港零售增長放緩，對下半年零售市道表現不太樂觀。



副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴指，未來擬透過適度加價及加強推廣高毛利率產品，以應對人民幣貶值的影響。



期內營業額19.1億元，按年上升10.2%。港澳零售業務營業額增15.3%，同店銷售升14.8%；內地零售業務營業額增加4.2%，同店銷售減少3.5%。年內高鐵及港珠澳大橋開通，謝邱安儀坦言，短期內兩大基建項目對本港零售幫助不大，雖然高鐵確有帶動旗下油尖旺一帶分店的表現，惟其他地區則暫未見受惠，認為仍要更多時間觀察成效，但相信長遠對本港零售有正面幫助。



集團毛利增長4.3%至7.43億元，惟毛利率則按年下跌2.2個百分點至38.9%。謝邱安儀解釋，主要由於金價下跌令足金產品銷售比例提升，而足金產品的毛利率一向較低，加上近年集團致力擴展國內加盟店的網絡，令毛利率較低的批發生意增加，認為毛利率屬於健康下降，仍處於正常水平。



續租店平均減租三成



租金方面，伍綺琴透露上半財年續租店舖平均減租三成，個別舖位的減幅更高達六成，而每年平均有三分一的店舖需要續租。她續指，今年需續租的租約在2015年簽訂，當時正值樓市高峰，故今年出現明顯的跌幅，預計明年的租金減幅未必維持此水平。截至11月底，謝瑞麟於港澳地區經營31間分店，內地分店合共414間，當中203間為直營店、211間為加盟店，上半財年新增分店41間。謝瑞麟股價昨日收市報1.9元，升3.3%。



