  • 2018年11月21日 星期三
  • 22º
  • 86%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 財經

保爾森購海航資管公司股份

2018-11-21 列印
　　海航集團再次出售旗下財產。外電報道，海航將出讓其持有的資產管理公司BrightSphere部份普通股股份，買方為美國投資人士約翰保爾森（John Paulson）旗下的對沖基金公司Paulson & Co。

　　BrightSphere表示，買方將先以每股12.8美元的價格購入第一批股份，代價約5900萬美元，待交易獲各監管機構批准後，再以每股13.95美元購入第二批規模更大的股份。此次交易後，Paulson & Co將持有BrightSphere大約25%的普通股。BrightSphere最近市值約為13.6億美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd