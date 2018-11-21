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華瀚健康遭證監勒令停牌

2018-11-21 列印
　　停牌已有2年的華瀚健康產業（587），昨遭本港證監會引用被譽為「尚方寶劍」的證券條例第8（1）條，勒令停牌。這不但意味華瀚健康以往的披露資料，涉及虛假誤導或重大失實，而且也預告華瀚前景堪憂。

　　華瀚健康自2016年9月26日起，停牌至今已超過兩年。停牌前，華瀚健康曾被沽空機構Emerson狙擊，指其營運數據造假，包括誇大2013年度的銷售額和資產淨值。

  當時Emerson認為，華瀚健康的價值近乎零，認為就造假問題，應該刑事檢控華瀚健康的管理層，更指華瀚健康應該被除牌。華瀚健康停牌前報0.53元。

　　事實上，證監會近年積極打擊問題股份，多以證券及期貨（在證券市場上市）規則之條例第8（1）條為據，叫停股份交易。

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