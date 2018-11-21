中環IFC外望——比特幣勁插17% 掘礦唔夠交電費

舊年炒到飛天，價格一度逼近每枚兩萬美元（約15.7萬港元）嘅比特幣，近期價格不斷下挫，噚日更跌穿4300美元（約3.4萬港元）支持位，喺一日之內勁插17%。有內地傳媒報道，由於比特幣價格太低，有啲「礦場」已經停工，因為掘出嚟嘅比特幣價值，都唔夠交電費同其他雜費。



其實比特幣「礦場」，就係用一啲特製電腦設備，發掘全新比特幣嘅地方。呢啲高運算力嘅電腦長期運作，需要耗用大量電力，所以除咗添置電腦設備外，電費就係呢種礦場最主要成本。



據內地傳媒《騰訊一線》報道，比特幣現時價格，已經跌到「礦場」要閂機嘅水平。一部一年前售價高達兩萬人仔嘅比特幣掘礦機，二手價O依家跌到得千幾蚊。加上四川等地正值旱季，水力發電廠發電量減少，電力供應緊張同電費調升，增加咗當地「礦場」運作成本。不過喺淡市當中，仍然有人趁低吸納買掘礦設備，但係賺唔賺到錢，就要「放長雙眼睇下點嘞」。



馬化騰︰騰訊靠深圳開荒牛精神



騰訊（700）成立20年，由初創公司發展成內地互聯網巨擘。



《人民日報》昨天起刊出《改革開放40年·傑出民營企業家》系列報道，「打頭陣」的騰訊主席兼首席執行官馬化騰受訪時，提到「騰訊被命運眷顧走到今天，首先應該歸功於這個時代」，而騰訊作為互聯網平台企業的價值，在於和時代、國家的利益方向一致；和民眾生活的各方面融合；以及與業界的合作夥伴共同發展。



馬化騰回顧當初創業的過程及騰訊的發展歷程，稱深圳的拓荒牛精神給予他憧憬與力量，有時也會思考，他說︰「如果不是在深圳，騰訊還會不會是今天的騰訊？我和我的同伴們還能不能堅持下去？」。



1998年他與幾個合作夥伴建立騰訊，開發即時通信軟件OICQ，即後來的QQ。他指創業初期非常艱難，因用戶數量暴漲，同時未找到商業模式，融資艱難，甚至無錢買伺服器 ，後來「通過打造造血模式和盈利方法」逐步發展。馬化騰稱，「跨越難關的關鍵在於不斷地創新求變」。



高瞻