facebook亞馬遜漲逾2% 美科技股反彈 杜指升139點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24605點，升139點；納斯達克指數報7002點，升93點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見65.93港元，較香港收市價升0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見289.99港元，較香港收市價升0.39港元。
美匯指數回軟，跌0.19，報96.64。日圓報112.97，跌0.18%。歐羅升0.35%，報1.141。脫歐方案仍有待國會通過，英鎊回升，升0.11%，報1.28美元。
油價反彈1.8%
油價反彈，紐約原油期貨每桶報54.37美元，升1.8%。金價每盎司報1227美元，升0.4%。美國十月耐用品訂單按月下跌4.4%，市場預期為下跌2.5%；扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.1%，預期增長0.4%。
美股持續大插，拖累港股昨日低開，但美國白宮表示對中美達成貿易協議持樂觀態度，以及特朗普呼籲聯儲局減息，有助推動中港股市回穩，恒指穩守20天線（25679），並於尾段逼近26000關，高見25998點，全日波幅503點，收報25971點，漲131點。
恒指受隔晚美股大跌影響，昨日裂口低開343點，報25496點，失守20天線，但上午10時後買盤湧現，大市隨即拗腰「V彈」，跌幅大為收窄，補回早上低開裂口。
臨近尾段，受A股收市上升帶動，港股發力衝高，高見25998點，收市升131點，報25971點；國指則升19點，報10486點。大市成交稍增至782.93億元。
騰訊先低後高升2.84%
騰訊股價先低後高，彈升2.84%，收報289.6元。其他科網科技股大多跑贏大市，美團（3690）今日公佈業績，績前升4.74%，報59.7元；IGG（799）收升2.35%，報9.6元。蘋果股價連續兩日急跌，但本港蘋果概念股回穩，高偉（1415）收升2.08%，報0.98元；瑞聲（2018）收升1.85%，報54.95元。
晶片股造好，中芯（981）收升5.86%，報7.04元；ASM太平洋（522）收升3.25%，報76.15元；華虹（1347）收升2.19%，報15.86元。